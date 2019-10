Zeugenaussage entlastet Loks Co-Trainer

SVN-Präsident Lisiewicz war am vergangenen Samstag (26. Oktober) in eine Auseinandersetzung am Spielfeldrand mit einem der beiden Linienrichter verwickelt, den er in einem Gemenge "mit der flachen Hand gestoßen haben" soll. Lisiewicz bestritt das nicht nur vehement, sondern betonte ausdrücklich, er selbst sei tätlich angegriffen worden und erstattete daher Anzeige – und zwar gegen die Mutter des involvierten Schiedsrichterassistenten, die er für sein erlittenes Hämatom am Kopf verantwortlich machte.

Rainer Lisiewicz, von 2004 bis 2009 erster Cheftrainer des damals neu gegründeten 1. FC Lok, ist seit Herbst 2018 zurück in Probstheida. Bildrechte: imago images / Picture Point

Unterstützung für seine Schilderung erhielt Rainer Lisiewicz nun durch die schriftlich sowohl an den Schiedsrichterausschussvorsitzenden, das Sportgericht als auch den Muldentaler Fußballverband versandte Zeugenaussage eines mitgereisten Deutzener Zuschauers.

"Keinerlei Aggressivität" von Lisiewicz

Zunächst beobachtete dieser einen "kurzen und ruhigen Wortwechsel" zwischen Lisiewicz und dem Linienrichter, der "keinerlei Beleidigung und Aggressivität beinhaltete". Anschließend jedoch sei der Schiri-Assistent "in einer drohenden Haltung" an Lisiewicz herangetreten, woraufhin eine Frau "vor uns aufsprang", auf den Naunhofer Vereinspräsidenten zugerannt sei, ihn gestoßen und "mehrere Schläge" in dessen Richtung abgegeben habe. Der Zeuge verdeutlichte außerdem wiederholt: "Es gab keinerlei aggressive Handlungen des Herrn Lisiewicz in Richtung Assistenten oder seiner anwesenden Mutter."



So beruhigend diese Entlastung auch sein mag und sich mit Lisiewicz‘ Ausführungen deckt ("Bin vollkommen schuldlos."), schränkt der 70-Jährige ein: "Ich muss Ihnen ehrlich sagen, dass mich die ganze Sache auch nervlich sehr mitgenommen hat – auf einmal gerätst du in so eine Mühle aus falschen Anschuldigungen hinein."

Ein deutlicher, aber kein restlos überzeugender 3:0-Sieg gelang Lok an Ort und Stelle in der Vorwoche. Bildrechte: RocciPix.de

Lok hat noch Luft nach oben

Ihren Teil zur noch schnelleren Genesung ihres Co-Trainers können am Donnerstag seine Blau-Gelben mit dem anvisierten Einzug ins Sachsenpokal-Viertelfinale beitragen. Allerdings hob Wolfgang Wolf im Gespräch mit sport-im-osten.de am Mittwochnachmittag auch noch einmal seine Kritik am Auftritt der Mannschaft bei ihrem jüngsten 3:0-Auswärtssieg in Bischofswerda hervor.



"Wir müssen einfach dominanter auftreten, dürfen uns nicht mehr so viele Ballverluste im Spielaufbau erlauben – unsere Abläufe müssen ganz einfach besser werden", sieht der 62-Jährige noch viel Luft nach oben. Und sowie sei ein Pokalspiel, "egal gegen welchen Gegner", noch einmal eine ganz andere Ausgangssituation.

BFV-Trainer Fred Wonneberger (li.) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Wonneberger: "Fangen nicht an zu jammern"

Nichtsdestotrotz steht im Wesenitzsportpark einmal mehr ein ungleiches Duell an: Das Regionalliga-Schlusslicht (Fünf Punkte in 13 Spielen) empfängt den in dieser Saison erst einmal geschlagene Tabellendritten.



Trotz allem "fangen wir jetzt nicht an zu jammern", bekräftigt Bischofswerdas Trainer Fred Wonneberger. Seine Mannschaft aus reinen Amateuren habe Charakter, trainiere intensiv und voller Wille: "Das ist ein ganz wichtiges Zeichen an uns als Trainerteam und den Verein." Allein: "Wir müssen in den Spielen einfach mutiger sein, uns vor allem nach vorn mehr zutrauen" und – natürlich – "auch endlich unsere Tormöglichkeiten nutzen."

Lisiewicz will am Wochenende zurückkehren

Rainer Lisiewicz hofft, dass "Schiebock" damit nicht gleich gegen den FCL beginnt. Er selbst wird die freie Zeit noch nutzen, um sich weiter auszukurieren – und dann im besten Fall am kommenden Sonntag (3. November) zum nächsten Regionalliga-Heimspiel gegen Fürstenwalde wieder an der Seite von Wolfgang Wolf Platz zu nehmen.