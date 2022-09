Es war eine außergewöhnliche Begegnung am Donnerstagvormittag im Leipziger Alfred-Kunze-Sportpark: Miroslav Jagatic, Trainer von Chemie Leipzig, traf drei Tage vor dem Stadtderby im Sachsenpokal gegen den 1. FC Lok auf den gegnerischen Coach Almedin Civa. Am Sonntag (16 Uhr in der TV-Konferenz und im Livestream auf sport-im-osten.de und in der "SpiO"-App) kommt es in Leutzsch zum insgesamt 107. Aufeinandertreffen der beiden Vereine.