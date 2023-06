Lok Leipzig gegen den Chemnitzer FC - im Finale des Sachsenpokals stehen sich am Samstag (Anstoß: 16:15 Uhr, live im Stream auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App) zwei absolute Traditionsmannschaften gegenüber. Nachdem die Austragung der Partie in den letzten Tagen wegen verschiedener Parallel-Veranstaltungen in Leipzig - dem Stadtfest und einer Demonstration von Linksradikalen - sowie damit einhergehender Polizeieinsätze auf der Kippe stand, freuen sich beide Trainer nun auf den Anpfiff dieses mitteldeutschen Klassikers im Bruno-Plache-Stadion, der Heimstätte von Lok. Rund 10.000 Zuschauer werden erwartet.