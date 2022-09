Das Spiel des ATSV "Frisch Auf" Wurzen in der 3. Hauptrunde des Sachsenpokals stand zunächst irgendwie unter keinem guten Stern. Das eigene Stadion ist zu klein für einen so namhaften und fanstarken Verein wie Dynamo Dresden, dazu kamen Sicherheitsbedenken in der Ausweichspielstätte in Eilenburg. Was folgte war eine kleine Posse um Austragungsort und -datum. Jetzt, da feststeht, wo und wann gespielt wird, geht der Blick auf das Sportliche.