Glauchaus Trainer Nico Quade hätte sich aus sportlicher Sicht den FC Grimma gewünscht. Natürlich auch, weil von der Papierform her ein Oberligist die leichtere Aufgabe wäre. "Für den Verein ist es ein Highlight-Spiel", erklärt der Coach, der auch weiß, wie man am Donnerstag die Außenseiterchance nutzen könnte. "Wir müssen dem Druck standhalten, brauchen Selbstbewusstsein und den Glauben an die eigene Stärke. Wir brauchen Vertrauen in uns." Quade ist sicher, dass Aue "uns alles abverlangen" wird. "Wir müssen bereit sein, uns zu quälen, aber trotzdem Spaß am Fußball zu haben."