Als Belohnung kommt es nun zum Duell mit "Fast"-Meister Lok Leipzig. Eine schöne Sache. Eigentlich. Ein bisschen verärgert ist man in Grimma schon, denn im Rahmenspielplan war das Spiel für den 1. Mai angesetzt. Erst am 4. April - also zwölf Tage vor dem Anpfiff - folgte die Ansetzung für Mittwoch, 17 Uhr. Den 1. Mai lehnte die Polizei ab.