Davor steht aber noch Chemie. Und trotz des Klassenunterschieds nimmt man beim FSV die Leutzscher nicht auf die leichte Schulter. "Ein Pokalhalbfinale bei Chemie Leipzig - da wird dir alles abverlangt", so Wachsmuth. Zwickau-Keeper Brinkies glaubt an eine feurige Partie: "Wir fahren zwar als Drittligist dahin, aber es ist nicht so eine klare Sache. Wir müssen alles an den Tag legen und wie in der Liga 100 Prozent geben, um eine Runde weiter zu kommen. Es erwartet uns dort sicherlich ein heißes Spiel."