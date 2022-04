Wegen einer um ein Tor besseren Tordifferenz gegenüber Wismut Aue feierte Zwickau am Saisonende die Meisterschaft in der Staffel B der DDR-Liga. Zwar scheiterte die Mannschaft danach in den Aufstiegsspielen zur 2. Bundesliga, aber seither spielten sie nie wieder in der selben Liga wie die Markleeberger, die nach ihrem Konkurs im Jahr 1994 im neuen Verein Kickers 94 Markleeberg aufgingen.