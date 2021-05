In der Praxis kann die Mannschaft von Almedin Civa gerade mal auf einige Testspiele zurückblicken – jüngst gab’s ein 3:3 bei der SpVgg Bayreuth. Gegen den ZFC Meuselwitz haben die Probstheidaer übrigens am 28. Oktober 2020 ihr letztes Punktspiel bestritten . Damals gingen die Blau-Gelben im Bruno-Plache-Stadion nach einem Treffer von Tom Nattermann mit 1:0 als Sieger vom Platz – und das vor 999 Zuschauern. Diesmal bleiben die Ränge völlig leer.

Auch ohne eigene Fans ist FCL-Trainer Almedin Civa guter Dinge. In den letzten zwei Wochen konnten die Spieler normal trainieren. "Dementsprechend ist die Mannschaft auch heiß. Wir wollen nicht aufs Elfmeterschießen gehen, sondern versuchen, in den 90 oder 120 Minuten den Dresdnern Paroli zu bieten", meinte Civa in der Pressekonferenz und fuhr fort: "Ich sage den Jungs, geht raus und versucht es."