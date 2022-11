Pokalzeit in Sachsen: Am Mittwoch (16.11.2022) finden die ersten Spiele im Achtelfinale des Landespokals statt. Die Drittligisten Dynamo Dresden und FSV Zwickau sind bei Underdogs gefordert und klare Favoriten. Der FSV gastiert bei Siebtligist Heidenauer SV (13 Uhr im Ticker), Dynamo reist zum VFC Plauen (15 Uhr im Stream und Ticker).

Es ist lange her, dass der VFC Plauen und Dynamo Dresden in einer Liga auf Augenhöhe am Ball waren. 2002 gab es die letzten Pflichtspiele - damals in der Oberliga Süd. Plauen war lange eine Fußballmacht im Vogtland, hielt sich auch nach der Wende Jahrzehnte in der 3. und 4. Liga, doch 2014 kam das Aus. Der Verein war insolvent, musste zwangsabsteigen und spielt seitdem in der Oberliga Süd.