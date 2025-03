Das Spiel mit den offiziell 4.999 Zuschauern ist natürlich längst ausverkauft. Die Gäste von Lok Leipzig haben 750 Tickets erhalten. Für Chemie-Interimstrainer David Bergner ist es der letzte Auftritt im Kunze-Sportpark an der Seitenlinie, bevor am 1. April Adrian Alipour übernimmt. Und für alle, die vom Leipziger Stadtduell nicht genug bekommen können: Am 6. April stehen sich beide Teams erneut in Leipzig Leutzsch erneut gegenüber, dann geht es um Punkte in der Regionalliga.