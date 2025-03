Das zweite Halbfinale spielen die beiden Thüringenligisten SC Heiligenstadt und An der Fahner Höhe aus. Als Zweiter und Dritter der Thüringenliga duellieren sich beide Klubs nicht nur im Kampf um den Oberliga-Aufstieg. Am Samstag (22. März 2025) spielen sie auch um den Finaleinzug in Thüringen.

In Sachsen geht es noch um den Halbfinaleinzug. In den Viertelfinalpartien sind zwei brisante Derbys dabei: Am Samstag (22. März 2025) empfängt Regionalligist Chemnitzer FC den Drittligisten Erzgebirge Aue. Wir zeigen die Partie ab 14.58 Uhr im Livestream. Chemnitz gelang in dieser Saison mit dem Sieg gegen Drittliga-Tabellenführer Dynamo Dresden bereits der erste Pokalcoup. Nun soll die Überraschung wiederholt werden. Aue, das aber exakt vor zwei Jahren am 22. März 2023 ebenfalls im Sachsenpokal-Viertelfinale in Chemnitz 0:3 unterlag, brennt auf Revanche.