Die nötige Erfahrung dafür hat Tiffert in seinen Reihen. Allen voran Chris Löwe, der beim letzten Pokal-Duell beider Kontrahenten bereits auf dem Platz stand und sich beim 3:2-Erfolg im Finale 2010 auch in die Torschützenliste eintrug. An sein "erstes größeres Highlight" in seiner Karriere erinnert sich der 33-jährige Linksverteidiger gut. Auch wenn die Vorzeichen damals andere waren: Aue hatte den Aufstieg in die 2. Bundesliga und die Teilnahme am DFB-Pokal bereits sicher. "Deswegen ist da eine andere sportliche Brisanz drin", erklärte Löwe. "Entscheidend wird sein, dass wir dagegenhalten und einen großen Kampf liefern. Der Rest kommt dann meistens alleine."