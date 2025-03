Zusätzliches Selbstvertrauen könnte Rekord-Sachsenpokalsieger Chemnitz (zwölf Titel) aber die Erinnerung an die vorletzte Saison geben. In der Spielzeit 2022/2023 traf der CFC auf Erzgebirge Aue – wie jetzt wieder im Viertelfinale. Und die "Himmelblauen" gewannen vor 14.006 Zuschauern gegen den höherklassigen Gegner überraschend souverän mit 3:0. "Der Gegner hat uns vorgemacht, wie man in den Zweikämpfen richtig zu Werke geht", musste FCE-Keeper Martin Männel damals nach Abpfiff eingestehen.