Es ist das Spiel des Jahres für die SG Motor Wilsdruff. Am Dienstag (19. April) hat der Sechstligist im Sachsenpokal-Halbfinale den Chemnitzer FC zu Gast. Der Anstoß im Parkstadion erfolgt 18 Uhr. "Sport im Osten" überträgt die Begegnung im Livestream. Zudem können Sie sich durch den Live-Ticker auf mdr.de/sport und in der "SpiO"-App über das Geschehen informieren.

Der Weg war kein leichter für die SG Motor Wilsdruff, um das Halbfinale im Sachsenpokal zu erreichen. Mit Cossebaude, Trebendorf, Radebeul, Oderwitz und Rabenstein musste die Mannschaft von Trainer Paul Rabe bisher fünf Teams aus dem Weg räumen, wobei die meisten Begegnungen in Zusatzschichten endeten. Nur beim FSV Oderwitz gab es in der regulären Spielzeit ein 2:1, ansonsten wurden die Spiele in der Verlängerung oder Elfmeterschießen entschieden. Die Rot-Weißen bewiesen Nervenstärke, die sie auch noch in der Sachsenliga brauchen.