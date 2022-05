"Das hat extrem weh getan". Als RB-Leipzig-Trainer Domenico Tedesco am Mittwoch (18.05.2022) das Europa-League-Finale zwischen Frankfurt und Glasgow anschaute, kam der Schmerz noch einmal hoch. Der Schmerz der der verpassten Pokalchance, denn "so weit waren wir nicht weg", blickt der RB-Coach auf Leipzigs Halbfinal-Aus in Glasgow zurück. Am Samstag (21.06.2022) im DFB-Pokalfinale will Tedesco nun endlich jubeln, mit dem Pokal und dem ersten großen Titel in der jungen Vereinsgeschichte von RB Leipzig.