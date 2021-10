Dynamo hatte zu Saisonbeginn in vier Spielen zehn Punkte geholt. Dann folgte der Absturz. In den letzten drei Partien gab es jeweils Niederlagen, dennoch soll der Schalter am Mittwoch umgelegt werden. "Von der Leistung her haben wir gegen Schalke (0:3 Anm. d. Red.) nicht enttäuscht. Fußball ist ein Ergebnissport. Und die letzten Ergebnisse waren nicht gut, das wissen wir. Jedes Spiel, was uns jetzt vor die Flinte kommt, ist wichtig", erklärte Schmidt.