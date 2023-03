In dieser Spielzeit ist es das dritte von vier Duellen der befreundeten Vereine: In der Drittliga-Vorrunde fielen in Dresden trotz eines rassigen Spiels keine Tore. In einem Test in der Winterpause setzten sich die Dynamos klar mit 3:0 in Zwickau durch. Die vierte Begegnung steigt am drittletzten Drittliga-Spieltag Mitte Mai.