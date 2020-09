Duell der Enttäuschten

Erst im Juni trafen sich beide Klubs noch in der 2. Liga, der HSV gewann mit 1:0, träumte damals noch vom Wiederaufstieg. Bei Dynamo schwanden die Hoffnungen auf ein Happy End. Am Ende waren beide Verlierer: Dynamo stieg in Liga drei ab, der HSV verpasste erneut als Vierter denkbar knapp den Aufstieg.

Mehr als10.000 Fans möglich

Am Montag schnuppern die Dresdner also wieder ein kleines bisschen Zweitligaluft und Trainer Markus Kauczinski verriet auf der Pressekonferenz: "Wir brennen auf den Start vor Zuschauern und freuen uns total, dass unsere Fans – zumindest teilweise – wieder dabei sein können." 8.000 Karten hat der Verein bereits verkauft, wie viele es am Ende sein werden, ist noch offen. Das Gesundheitsamt hat keine Obergrenze festgelegt. Die hängt vom Buchungsverhalten der Fans ab. Die Schwarz-Gelben liebäugeln mit einer fünfstelligen Zuschauerzahl und knüpfen ihre Großzügigkeit an Bedingungen.Ex-HSV-Vize Ralf Becker, der seit Juli Sportgeschäftsführer bei Dynamo ist, erklärte: "Dieses Spiel wird sicherlich anders sein, als wir alle Fußball kennen. Aber nach der Pandemie ist es für alle interessant zu sehen, wie Großveranstaltungen möglich sind. Daher haben wir eine große Verantwortung und müssen jeden mitnehmen, dass er sich an die Regeln hält." Kauczinski: "Wir brennen auf den Start vor Zuschauern." Bildrechte: imago images/Hentschel

Kauczinski: "Wir haben Bock"

Die Hülle für ein großes Fußballfest in Corona-Zeiten steht, muss jetzt nur noch mit Leben gefüllt werden. "Die Mannschaft ist in der Vorbereitung Stück für Stück mehr zusammengewachsen. Wir haben Bock auf die erste Pflichtspielaufgabe", so Kauczinski, Der Coach des Drittligisten sieht den HSV in der Favoritenrolle, nennt das Team "eine der nominell stärksten Mannschaften der 2. Bundesliga". Man wolle und werde alles tun, um mit eigenen Mitteln dagegenzuhalten.

Letzter Sieg glückte 1991

Dynamo will den HSV überraschen! So oft gelang das in der Vergangenheit nicht. Der letzte Sieg ist lange her. 1991 gewann Dynamo mit 3:0. Damals spielten beide noch in der Bundesliga ... In den letzten fünf direkten Duellen sprang für die Dresdner weder ein Tor noch ein Punkt heraus. Auch die Pokalbilanz der Schwarz-Gelben liest sich durchwachsen. Erst zwei Mal wurde die zweite Runde überstanden, einmal (Saison 1993/94) schaffte es die SGD ins Halbfinale und schied gegen den späteren Sieger Werder Bremen aus. Der Hamburger SV ist immerhin drei Mal Pokalsieger – auch wenn diese Siege Jahrzehnte zurückliegen, ist bei den Norddeutschen vieles noch erstligareif. Wohl auch das Budget. Zumindest lassen die Neuzugänge darauf deuten. Neben Trainer Daniel Thioune wurden mit Torjäger Simon Terodde, Gelb-König Klaus Gjasula und dem gebürtige Dresdner Toni Leistner hochkarätige Verstärkungen an die Elbe gelockt

Oldie Hartmann verpasst Knüller