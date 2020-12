Neben dem Trainer saß Yannick Stark bei der PK. Und das nicht ohne Grund: Der Mittelfeldmann wurde 1990 in Darmstadt geboren und spielte 2010/11 sowie von 2015 bis 2020 (mit einer Leihe 2016/17 beim FSV Frankfurt) bei den "Lilien". Also keine Partie wie jede andere für Stark: "Wir haben schon die ein oder andere Nachricht hin- und hergeschickt, kleinere Sticheleien ausgetauscht. Das gehört dazu. Morgen muss die Freundschaft über mindestens 90 Minuten aber ruhen."

Der 30-Jährige betonte, dass Dynamo wieder wie beim 4:1 gegen den HSV in der 1. Pokalrunde einen perfekten Tag benötigen wird. Damals traf Stark in seinem ersten Pflichtspiel für die SGD nach 142 Sekunden zum 1:0. Ähnliches versprach der frühere Bundesligaspieler auch für Dienstagabend: "Wir werden alles, was noch irgendwie im Tank ist, raushauen, so lange laufen, wie unsere Beine uns tragen - und darüber hinaus."