In den Tagen vor dem großen Pokal-Spiel rücken diese Uneinigkeiten aber in den Hintergrund. Die SGD unterstützte den Aufruf "Alle in Gelb!" der aktiven Fanszene, nach dem alle Fans in gelber Kleidung zum Stadion kommen sollen. Die farblich abgestimmte Kulisse könnte an die Bilder vom Pokal-Spiel gegen Hertha 2019 erinnern, als 35.000 Fans zum Auswärtspiel nach Berlin anreisten und das halbe Olympiastadion in ihre Farben tauchten.