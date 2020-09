"Wir werden nicht alle Kaderplätze für das Spiel in Ulm besetzen können. Auf dem Spielberichtsbogen werden wahrscheinlich ein oder zwei Felder leer bleiben", sagte Schuster am Donnerstag. "Es ist trotzdem unsere Aufgabe und Pflicht, in die nächste Runde einzuziehen. Wir müssen von der ersten Minute an hellwach sein und zeigen, dass wir die höherklassige Mannschaft sind."

Bei der 0:1-Testspiel-Niederlage gegen Erzrivale Dynamo Dresden funktionierte längst noch nicht alles beim FC Erzgebirge. Bildrechte: imago images/Steffen Kuttner