Für einen kurzen Moment gab Domenico Tedesco den Ahnungslosen. "Wir wissen nicht genau, wo wir sind", sagte der Trainer von RB Leipzig auf der Pressekonferenz am Donnerstag vor dem Supercup gegen den FC Bayern München (Anstoß: Samstag, 20:30 Uhr). In dieser Phase, während der Vorbereitung auf eine neue Saison und vor dem ersten Pflichtspiel, mag eine solche Aussage allerdings nicht überraschend erscheinen - welchem Trainer, welchem Verein ergeht es anders? "Wir haben gut trainiert, intensiv trainiert, hatten eine gute Belastung, haben gut gearbeitet im Rahmen dessen, was möglich war mit unterschiedlichen Startpunkten" - so viel konnte Tedesco der Öffentlichkeit verraten.