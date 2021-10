"Es kann immer verrückt laufen." RB Leipzigs Trainer Jesse Marsch kennt die Gesetze des Pokals. Auf der Pressekonferenz am Montagmittag wies er noch mal auf die bevorstehenden Schwierigkeiten hin: "Es gibt keinen Videoschiedsrichter. Und es geht gegen einen Gegner, für den das vielleicht das Spiel seines Lebens ist." Befragt, welchen Filmtitel er dem Spiel gegen die Filmstädter geben würde, antwortete er "Bring It On". Es ist klar, was Marsch damit meint. Wenngleich: In der Komödie, die in Deutschland als "Girls United" in den Kinos lief, gewannen am Ende die vermeintlichen Außenseiter.