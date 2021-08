Trainer Jesse Marsch sagte am Donnerstag, Halstenberg laboriere an einer Sprunggelenksverletzung, Henrichs sei mit einer leichten Knieverletzung von den Olympischen Spielen aus Tokio zurückgekehrt. Poulsen ist nach seinem EM-Einsatz erst zu Wochenbeginn wieder ins Training eingestiegen.

Trotz der personellen Situation will Marsch mit dem bestmöglichen Kader beim SVS antreten. So wird in jedem Fall Peter Gulacsi im Tor stehen, obwohl Josep Martinez in der Vorbereitung hervorragend gearbeitet habe und auch in den Testspielen gegen Alkmaar (1:0) und Montpellier (1:2) starke Leistungen geboten hatte. "Es ist für uns alle als Mannschaft, als Trainerteam das erste Spiel. Pete ist ein Führungsspieler, wir wollen mit der stärksten Mannschaft antreten", sagte Marsch, der Martinez bereits am Mittwoch diese Entscheidung erklärt hatte.