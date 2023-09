Fußball | DFB-Pokal RB Leipzig im Pokal mit Gulacsi und nicht "mit halbem Arsch"

1. Hauptrunde

Bei Pokalspielen wird traditionell gern rotiert. Das wird auch bei RB Leipzig so sein. Denn der Titelverteidiger steckt mitten in den englischen Wochen und bestreitet am Mittwoch in Wiesbaden sein bereits viertes Spiel binnen zwölf Tagen. Und danach geht es gegen Bayern und ManCity. Wer eine Pause bekommt, ist unklar.