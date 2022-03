Thüringenligist Geratal kämpft um Klassenerhalt

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die SpVgg Geratal, die vor zwölf Jahren als Zusammenschluss von SV 08 Geraberg und ThSV 1886 Geschwenda hervorging, ist in der Thüringenliga nach der langen Spielpause gut reingekommen, holte in den drei Partien fünf Punkte. Mit nunmehr 15 Zählern schaffte man den Anschluss an die rettenden Plätze. Am Dienstag reichte es im Nachholspiel gegen SV Schott Jena aber nur zu einem 0:0. Der Thüringenliga ergeht es in dieser Saison ähnlich, wie anderen Amateurligen. Zum Teil haben einige Teams erst zwölf Spiele absolviert. Damit war schon vor dem Re-Start Anfang März klar, dass alle Partien der Doppelrunde nicht zu schaffen sind. Der Verband beschloss, die letzten fünf Spieltage ersatzlos zu streichen und die Quotientenregelung greifen zu lassen.

Jena-Coach Patz: "Nehmen Spiel sehr ernst."

Andreas Patz Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Der FC Carl Zeiss Jena war ebenfalls am Dienstag in der Liga gefordert, holte sich bei Kellerkind Tasmania Berlin drei Punkte. Die Darbietung beim 1:0-Erfolg allerdings konnte den Fans und auch Trainer Andreas Patz nicht gefallen. 14-Tore-Mann Fabian Eisele fehlte wegen einer Gelbsperre, wird dann am Samstag aber wieder zur Verfügung stehen. FCC-Coach Andreas Patz warnt davor, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen: "Wir nehmen dieses Spiel sehr ernst und gehen es an wie ein Ligaspiel. Dass wir den Gegner, für den es das Spiel des Jahres sein und der alles reinhauen wird, nicht unterschätzen und ernst nehmen, ist selbstverständlich und eine Frage des Respekts vorm Gegner. Das ändert aber nichts daran, dass wir natürlich Favorit sind und diese Rolle auch auf dem Platz sichtbar machen wollen." Klar ist bereits, dass der Coach rotieren lässt. Unklar ist noch, auf welchen Positionen.

Pokal-Geld wird dringend gebraucht

Wie wichtig der erneute Gewinn des Landespokals, gleichbedeutend mit der Teilnahme am lukrativen DFB-Pokal, ist, macht ein Blick auf die aktuelle Entwicklung im Verein deutlich. Allein für die erste Runde würden knapp 130.000 Euro ausgeschüttet. Wie die "Ostthüringer Zeitung" berichtet, wird Investor Roland Duchatelet in der kommenden Saison kein frisches Geld in den Verein pumpen, es soll also deutlich weniger zur Verfügung stehen. Eine Konsequenz: Der Verein soll darüber nachdenken, die in der Oberliga spielende zweite Mannschaft abzumelden. Sein Geld soll kommende Saison fehlen: Roland Duchatelet Bildrechte: imago images / Christoph Worsch

Der Weg von Geratal und Jena ins Halbfinale