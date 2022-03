Die Vorfreude auf das Duell ist in Erfurt groß, mehr als 2.000 Tickets gingen schon im Vorfeld an den Mann. Und da im Steigerwaldstadion alle Corona-Beschränkungen am Sonntag wegfallen, zudem RWE zuletzt mehr als überzeugte, rechnet man mit weit über 4.000 Anhängern. "Wir werden unsere Chance suchen, wollen den Schwung mitnehmen. Meuselwitz spielt eine Liga höher. Ich habe sie in Jena gesehen. Wir wollen mit den Fans die Sensation schaffen", blickt Trainer Fabian Gerber voraus.