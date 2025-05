Der Verband weist auf Nachfrage von SpiO darauf hin, dass es in Thüringen nur drei taugliche Stadien für ein Pokalfinale gebe. Und das seien eben die Spielstätten der Viertligisten Meuselwitz, Erfurt und Jena. Ein Umzug nach Jena oder Erfurt sei zwar denkbar gewesen, hätte die Kosten aber in die Höhe getrieben und die Gewinne für die Finalteilnehmer, also Meuselwitz und den FC An der Fahner Höhe, geschmälert, so der Präsident des Thüringer Fußballverbandes, Udo Penßler-Beyer, im MDR.