Auf dem Weg in dieses Halbfinale räumte der Landesklassist immerhin mit dem FSV Ohratal und dem FC Eisenach zwei Thüringenligisten aus dem Weg. Jena setzte sich im Viertelfinale nach hartem Kampf beim ZFC Meuselwitz mit 3:1 nach Verlängerung durch. Obwohl die Rollen von der Papierform her klar verteilt sind, warnt Jenas Trainer Marco Zimmermann: "Wir haben das selbst erlebt, sind im letzten Jahr ausgeschieden.“ Damals hieß die Endstation in der zweiten Runde Eintracht Sondershausen.