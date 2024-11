Genau in diese wunde Stelle will Rudolstadt hineinpieksen. "Klar rechnen wir uns was aus", sagt der Sportliche Leiter, Tim Ackermann, im SPORT IM OSTEN-Interview. "Wir sind alle Sportler, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Da ist es egal, gegen wen wir spielen und in welcher Liga der Gegner spielt. Wir sehen unsere Chancen."