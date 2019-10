Fußball | Thüringenpokal Erster Auftritt von Jenas Trainer Rico Schmitt

Am Dienstag vorgestellt, am Sonntag bereits als Cheftrainer des FC Carl Zeiss Jena an der Seitenlinie: Rico Schmitt will im Landespokal in Siemerode die erste Duftmarke setzen. Auch Erfurt und Nordhausen sind in Aktion.