Pokalfieber in Thüringen: Am Freitag und Samstag kämpfen die Finalisten der vergangenen Saison um den Einzug ins Halbfinale. Schon am Freitag gastiert der ZFC Meuselwitz beim 1. FC Greiz (19 Uhr im Liveticker auf sport-im-osten-de und in der "SpiO-App). Samstag tritt Titelverteidiger Carl Zeiss Jena beim Thüringenligisten FC Thüringen Weida an (13 Uhr im Livestream und Ticker).