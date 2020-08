Keine Gästefans in Jena - FSV sauer auf Verband

Der FSV zeigte sich über die Tatsache, das Highlight in der Klub-Historie ohne eigenen Fans austragen zu müssen "bestürzt" und wirft dem Thüringer Fußball-Verband vor, sich nicht rechtzeitig um ein adäquates Hygienekonzept gekümmert zu haben. Nach MDR-Informationen hat der Verband das Konzept am Montag, also sechs Tage vor dem Endspiel, bei der Stadt Jena eingereicht. Keller erfuhr von dem Hygienekonzept erst am Dienstag bei einer Sicherheitsberatung. Viel zu spät aus seiner Sicht. Offenbar habe sich der Verband einfach nur auf das Hygienekonzept des FC Carl Zeiss Jena beim Spiel gegen Babelsberg draufsatteln wollen - nur sieht das ohnehin keine Gästefans vor. "Durch die organisatorischen Versäumnisse des Verbandes sind (...) die Martinrodaer Fußballfans um das bis dato größte Spiel ihres Vereins gebracht worden", schreibt der Klub in einer Pressemitteilung und fragt sich warum gleichzeitig beim Oberliga-Spiel von Rudolstadt gegen Rot-Weiß Erfurt Gästefans erlaubt waren. Die Pressekonferenz vor dem Finale im TFV-Pokal Bildrechte: imago images/Christoph Worsch

"Wäre ein toller Tag für unsere Fans geworden"

Doch bei der vom eigenen Verband ausgewählten Sportstätte sei das nicht möglich: "Es ist einfach schade für unsere Fans, unsere Sponsoren, unsere Fußballer und Eltern, Freunde und Verwandte - für die wäre es ein toller Tag geworden. Das ist einfach enttäuschend, zeigt aber irgendwie auch die Arbeitsweise, die der Verband an den Tag legt." Der 38-Jährige bemängelt mangelnde Abstimmung und Kommunikation. So habe er wegen eines möglichen Kartenverkaufs sechs Mal beim Verband angerufen - umsonst.

Komplizierte Pokalsaison in Thüringen

Ohnehin steht der Thüringenpokal in dieser Saison unter keinem guten Stern. Die Tatsache, dass mit den damaligen Regionalligisten FC Rot-Weiß Erfurt und Wacker Nordhausen gleich zwei Klubs insolvent gingen, führte zu Verwerfungen: Weil sich Erfurt komplett zurückzog, entschied der Verband eigenhändig deren Viertelfinalgegner SV Ehrenhain trotz der 1:4-Niederlage ins Halbfinale zu verfrachten: "Wenn man mit den übrig gebliebenen Vereinen gesprochen hätten, dann hätte man das wohl akzeptiert", denkt Keller. Da dies aber nicht passiert sei, fragte sich der FSV, warum ein Pokalverlierer weiter kommen durfte und legte Beschwerde ein. Dieser wurde stattgegeben, der Protest wiederum von Ehrenhain abgeschmettert - so erreichte Martinroda am Grünen Tisch das Finale. Jena trat im Halbfinale in Nordhausen dann gegen die übrig gebliebene zweite Mannschaft von Wacker an und gewann überlegen mit 2:0. Der TFV-Pokal Bildrechte: IMAGO

Vorbild aus Sachsen - Werder wartet

Das Thüringenpokal-Endspiel findet nun als komplettes Geisterspiel statt, denn der FC Carl Zeiss verzichtet aus Fairplay-Gründen nun ebenfalls auf den eigenen Anhang. Zuletzt schwamm Martinroda auf einer Erfolgswelle und stieg 2019 erstmals in die Oberliga auf. Dort tat man sich aber sehr schwer und schaffte den Klassenerhalt mit einer jungen Mannschaft wohl nur wegen des Corona-Abbruchs.