Der FSV Wacker Nordhausen sollte sich eigentlich auf das Pokalfinale gegen den FC Carl Zeiss Jena (Samstag, 12:15 Uhr im Livestream und Ticker in der "SpiO"-App) freuen, aber gleich in mehrfacher Hinsicht ist davon aktuell nur wenig zu spüren. Neben dem Theater um den Austragungsort, der nach zwei Runden vor dem Sport- und Verbandsgericht nun doch Jena ist, hakt es derzeit im sportlichen Bereich. Nach dem schlappen 1:3 gegen Fahner Höhe in der Vorwoche ist Nordhausen akut versetzungsgefährdet. Aktuell ist Wacker 15., hat nur noch ein Punktspiel vor der Brust. Da die Oberliga-Staffel von 18 auf 16 Team reduziert wird, es vermutlich fünf Absteiger geben wird, ist der Klassenerhalt für Nordhausen kaum noch zu schaffen. Es müsste in Wunder her.

Nordhausens Trainer Maximilian Dentz und Jenas Trainer René Klingbeil mit dem Thüringer Landespokal Bildrechte: MDR/Jürgen Kolarzik