Was Nordhausen und Jena eint – beide Teams haben neue Trainer und eine fast komplett neu zusammengewürfelte Mannschaft. Großer Favorit ist dennoch das von Neu-Coach Dirk Kunert betreute Zeiss-Team. In Jena kann immer noch professionell gearbeitet werden, die Neuzugänge haben teilweise Drittliga-Niveau. Zwei der neuen Gesichter trugen bisher das Nordhausen-Trikot: Felix Müller und Lucas Stauffer kamen vom Thüringer Rivalen. Trotz deutlicher Favoritenrolle geht Kunert nicht ganz ohne Sorgenfalten in die Partie: Sechs seiner Spieler fallen gegen Nordhausen aus. Einsetzen kann Jena dafür den erst in dieser Woche aus Kaiserslautern verpflichteten Mittelfeldspieler Theodor Bergmann.



Außerdem, so machte Kunert klar: "Wir wollen Pokalsieger in Thüringen werden."