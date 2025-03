Die lange Jenaer Vergangenheit von Leopold als Coach im Nachwuchs ist bekannt. Und der 47-Jährige war in der ersten Amtszeit von Volkan Uluc, der seit Anfang der Woche überraschend erneut beim FCC übernommen hat, einer der Co-Trainer. Was dem Duell am Samstag sicher noch eine ganz besondere Note gibt. Noch mehr Statistik: Uluc holte sich 2015 den Thüringenpokal mit Jena in Meuselwitz, durch ein 2:1 nach Verlängerung.

Bildrechte: IMAGO / Karina Hessland