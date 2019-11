Die Freude beim FC An der Fahner Höhe dürfte riesig gewesen sein, als man von der Viertelfinalauslosung erfahren hat. Für den Landesligisten geht es am kommenden Sonntag gegen den Drittligisten Carl Zeiss Jena und somit gegen die ligenhöchste Thüringer Mannschaft. Die Jenaer stellen aktuell mit zehn Titeln und 15 Finalteilnahmen hinter Erfurt die zweiterfolgreichste Mannschaft der Thüringer Pokalgeschichte. Der letzte Sieg ist zwei Jahre her. Damals bezwang man die BSG Wismut Gera mit einem deutlichen 5:0.



Für den FC An der Fahner Höhe hingegen stellt die Halbfinalteilnahme im April 2014 den bisher größten Erfolg der Vereinsgeschichte dar. Dieses verlor man knapp mit 1:2 gegen den FC Rot-Weiß Erfurt. Bisher trafen die beiden Teams zwei Mal im Thüringenpokal aufeinander. Erstmals im Achtelfinale 2014, ein Jahr später dann im Viertelfinale. Beide Male zog der FC An der Fahner Höhe den Kürzeren und verlor deutlich. Auch wenn das Team von Trainer Tobias Busse in der Landesliga bislang ungeschlagen ist, geht man gegen den drei Ligen höher spielenden Gegner aus Jena als klarer Außenseiter in die Partie.



Dass es für die Jenaer dennoch nicht einfach werden dürfte, weiß auch Trainer Rico Schmitt. Dieser beschrieb die Gastgeber als unangenehmen Gegner. Unabhängig vom Ausgang der Partie dürfte es für den FC An der Fahner Höhe definitiv ein unvergessliches Erlebnis werden.