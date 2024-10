Es ist erst etwas mehr als einen Monat her, als Carl Zeiss Jena mit einer Machtdemonstration den Status als Nummer eins im Thüringer Fußball behauptete. 5:1 hieß es nach einseitigen 90 Minuten, in denen sich mit Erik Weinhauer und Kay Seidemann auch zwei Ex-Spieler von Rot-Weiß Erfurt in die Torschützenliste eintrugen. Gut fünf Wochen später haben sich die Vorzeichen vor dem neuerlichen Duell beider Teams im Achtelfinale des Thüringenpokals am Samstag (14 Uhr im Audiostream) geändert.