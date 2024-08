Der FC Rot-Weiß Erfurt will am Freitag im Thüringer Landespokal den Einzug in die zweite Runde perfekt machen. Nach dem 0:4 in der Regionalliga gegen den Halleschen FC will das Team von Trainer Fabian Gerber wieder in die Erfolgsspur zurück. Beim VfL Meiningen, der von der Landesklasse in die Verbandsliga aufgestiegen ist, gehen die Erfurter als haushoher Favorit in die Partie, dennoch erwartet Gerber keinen Spaziergang.

