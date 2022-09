Der amtierende Pokalsieger FC Carl Zeiss Jena reist an die Leine nach Leinfelde. Dort herrscht bereits große Vorfreude. "Im Pokalwettbewerb haben wir in den vergangenen elf Jahren schon zwei Mal gegen Jena gespielt. Es waren immer Fußballfeste ohne irgendwelche Probleme. Ich hoffe, dass es auch am Sonntag so wird", sagt Sebastian Grimm, ehemaliger Vorsitzender des Vereins. Insgesamt kommt es bereits zum sechsten Duell beider Teams.



Für den Leinefelder Gideon Burghardt wird es ein besonderes Spiel sein. Am 4. September 2010 trafen die Leinestädter bereits auf Jena, diesmal ist es schon das sechste Duell. Damals begleitete Burghardt als Neunjähriger an der Hand von Orlando Smeekes die Mannschaften auf den Platz. "Für mich geht ein Traum in Erfüllung. Vor einem halben Jahr habe ich noch Kreisoberliga gespielt und jetzt kann ich gegen die Spieler eines Regionalligisten spielen", erinnert sich Burghardt. Der ZFC Meuselwitz tritt bei Landesklasse-Vertreter FC Steinbach-Hallenberg an.

SC Leinefelde fordert den POkalsieger heruas. Bildrechte: SC Leinefelde 1912