Fußball | Champions League RB Leipzig gegen Zenit und hohe Erwartungen

Hauptinhalt

4. Spieltag

Wie krass wird der Torrausch gegen Zenit St. Petersburg? Eine absurde Frage, aber keine Frage ist so absurd, dass sie sich nicht doch ein paar Leute stellen. Auch nicht vor einem Spiel in der Champions League. Dort will RB Leipzig am Dienstag seine zuletzt starken Leistungen bestätigen und die Führung in Gruppe G ausbauen.

von Sven Kups