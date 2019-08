"Die Chancen stehen 50:50. Ich gehe fest davon aus, dass wir Aue einen guten Tanz bieten. Das ist möglich, das zeigt doch die Geschichte. Wenn alles passt und die Jungs alles abrufen, haben wir eine reelle Chance. An dem Tag kann alles passieren", erklärte der starke Mann bei Wacker, nicht ohne noch einen Seitenhieb in Richtung des Präsidentenkollegen Helge Leonhardt. "Aue kennt das Stadion nicht, der Präsident soll uns kennenlernen." Der angesprochene war immerhin schon mal im Stadion, vor vielen Jahren. "Damals hatte ich mit Wismut Gera mal dort gespielt", so Leonhardt.