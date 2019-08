Die Gäste übernahmen nun das Zepter, aber die Hausherren hatten die besseren Chancen durch Christian Beck, der erst nach einer Ecke von Sören Bertram per Kopfball den Außenpfosten traf und kurz danach einen Steilpass von Dominik Ernst kurz vorm Tor nur knapp verpasste (39.). Mit einem insgesamt verdienten 0:0 ging es in die Pause.

Auch im zweiten Durchgang bekamen die 14.093 Zuschauer in der MDCC-Arena eine muntere Partie zu sehen. In der 54. Minute hatte erneut Beck eine Möglichkeit, traf dabei aber den Ball nicht richtig. Auf der Gegenseite schoss Luca Waldschmidt von halblinks nur ans Außennetz (57.). Es gab weitere Gelegenheiten, doch nachdem auch Mario Kvesic in der 90. Minute einen Freistoß nicht im Tor unterbringen konnte, ging die Partie in die Verlängerung.