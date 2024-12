In der Gruppenphase hatten sich alle vier im Turnier befindlichen Teams aus Sachsen durchgesetzt. In der Gruppe A hatten sich Dynamo Dresden und der Chemnitzer FC durchgesetzt. Der FSV Zwickau und Erzgebirge Aue landeten in Gruppe B auf den ersten beiden Plätzen. Für den 1. FC Magdeburg, Carl Zeiss Jena sowie den Hamburger SV und Borussia Dortmund blieben nur die Neunmeterschießen um die Platzierungen fünf bis acht.