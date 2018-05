Wegen seiner überzeugenden Jokerqualitäten ist Petersen für Löw der ideale Ergänzungsspieler. In der Bundesliga führt Petersen die Statistik für Tore nach einer Einwechslung an. Insgesamt 20 Tore erzielte er, wenn er nicht in der Startformation gestanden hatte. "Er hat bei Freiburg, die ja nicht so viele Torchancen kreieren, 15 Tore geschossen. Außerdem ist er der perfekte Joker, ist dann immer sofort da, das spricht für Ihn. Außerdem sagt mir mein Bauchgefühl, dass Nils an den Aufgaben wächst, auch wenn er noch nicht so viel internationale Erfahrung hat. Ich glaube, dass er wichtig sein kann, ich verspreche mir einiges von ihm", so Löw über Petersen. Das klingt schon fast nach einer sicheren Nominierung.



Papa Petersen wird derweil zu Hause mit Nachrichten überflutet. Bei den lobenden Worten von Löw konnte er die Tränen erneut nicht zurückhalten. Nils selbst ist im Urlaub, hat seinem Vater aber schon gesagt, dass er vorübergehend nicht ans Telefon gehen kann.

Andreas Petersen und Nils Petersen. (Archiv) Bildrechte: IMAGO