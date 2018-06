Der WM-Traum von Nils Petersen ist geplatzt. Der in Wernigerode geborene Stürmer des SC Freiburg wurde von Bundestrainer Joachim Löw nicht in das endgültige Aufgebot für die Titelkämpfe in Russland berufen. Das gab Bundestrainer Joachim Löw in Eppan (Italien) bekannt. Erwartungsgemäß einen Platz erhielt dagegen Angreifer Timo Werner (RB Leipzig).