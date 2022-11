Werner war am Mittwoch beim 4:0 in Warschau gegen Shakhtar Donezk in der 14. Minute von Taras Stepanenko gefoult worden und musste wenige Minuten später ausgewechselt werden. Zunächst hatte es vonseiten des Clubs geheißen, dass die Verletzung möglicherweise nicht gravierend sei. Am Donnerstag unterzog sich Werner in Leipzig einer weiteren Untersuchung, welche die Schwere der Blessur offenbarte.

Timo Werner am Boden sitzend nach seiner Verletzung im Spiel gegen Donezk. Bildrechte: IMAGO/Picture Point LE