Am 5. Juni startet die große Reise von Ingo Hahne in Leipzig. Mit einem weißen Lada 1200s macht sich der Sportreporter auf den Weg nach Russland. Das erste Ziel ist die russische Hauptstadt Moskau, in der am 14. Juni mit dem Spiel des Gastgebers gegen Saudi-Arabien die Weltmeisterschaft eröffnet wird. Dafür muss er in mehreren Etappen 2.137 Kilometer in seinem 35 Jahre alten Gefährt zurücklegen.

Ingo Hahne mit seinem Lada bei der Ankunft in Wielbark. Bildrechte: MDR/Ingo Hahne