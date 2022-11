Bundestrainer Hansi Flick hat seinen Kader für die Weltmeisterschaft in Katar bekanntgegeben. Am Donnerstag (10.11.2022) wurde das 26-köpfige Aufgebot im Rahmen einer Pressekonferenz in Frankfurt präsentiert.

Klostermann nach Verletzungspause dabei

Unter den Spielern sind auch zwei Profis von Bundesligist und DFB-Pokalsieger RB Leipzig. Freuen darf sich insbesondere Lukas Klostermann, der nach seiner Verletzungspause doch noch auf den WM-Zug aufgesprungen ist. Trotz nur eines Bundesliga-Spiels in dieser Saison wurde der 26-Jährige von Flick berücksichtigt.

Wir denken, er kann uns im Verlauf des Turniers weiterhelfen. Bundestrainer Hansi Flick über Lukas Klostermann (RB Leipzig)

"Wir sind mit Lukas immer in engem Austausch gewesen, weil wir ihn auf der Position des Rechtsverteidigers sehen. Er hat in den Nations-League-Spielen im Juni hervorragend performt", begründete Flick seine Entscheidung. "Ich habe mit Marco Rose (Trainer RB Leipzig, Anm. d. Red.) einen engen Austausch gehabt, er hat mir gesagt, er ist absolut fit. Wir denken, er kann uns im Verlauf des Turniers weiterhelfen". Auch David Raum (li.), Lukas Klostermanns Mannschaftskollege bei RB Leipzig, wurde für die WM nominiert. Bildrechte: IMAGO / motivio

Klostermann hatte sich am ersten Spieltag in Stuttgart einen Syndesmosebandriss zugezogen und war erst am Mittwoch gegen den SC Freiburg in den Kader zurückgekehrt. Am Samstag in Bremen wird der Verteidiger womöglich seine einzigen Einsatzminuten vor der WM sammeln.

"Das war bei mir eine Punktlandung. Die letzten Wochen und Monate waren für mich persönlich nicht einfach", sagte Klostermann bei "Sky" zu seiner Nominierung: "Umso mehr freue ich mich natürlich, dass der Bundestrainer mir das Vertrauen geschenkt hat." Neben Klostermann wurde erwartungsgemäß auch der Leipziger Linksverteidiger David Raum nominiert. Benjamin Henrichs schaffte es dagegen nicht ins Aufgebot.

Das Aufgebot der Deutschen Nationalmannschaft

Tor: Manuel Neuer (FC Bayern München), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt´)

Abwehr: Armel Bella Kotchap (FC Southampton), Matthias Ginter (SC Freiburg), Christian Günter (SC Freiburg), Thilo Kehrer (West Ham United), Lukas Klostermann (RB Leipzig), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Niklas Süle (Borussia Dortmund)

Mittelfeld/Angriff: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Serge Gnabry (Bayern München), Leon Goretzka (Bayern München), Mario Götze (Eintracht Frankfurt), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (FC Chelsea), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Joshua Kimmich (Bayern München), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Thomas Müller (Bayern München), Jamal Musiala (Bayern München), Leroy Sane (Bayern München)

RB Leipzigs Werner verpasst WM

Timo Werner von RB Leipzig verpasst die WM in Katar verletzungsbedingt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Timo Werner verpasst das Turnier in Katar. Der RB-Stürmer hatte sich im letzten Gruppenspiel der Champions League gegen Shakhtar Donezk Anfang Oktober einen Riss des Syndesmosebandes im linken Sprunggelenk zugezogen und wird bis Ende des Jahres nicht einsatzfähig sein. Flick hatte mit dem 55-fachen A-Nationalspieler fest im Sturmzentrum geplant und dessen Ausfall als "herben Verlust" für das gesamte Team bezeichnet.

Flick nominiert BVB-Youngster Moukoko und Bremens Füllkrug

Stattdessen dürfen sich Dortmunds Jungstar Youssoufa Moukoko und Werder Bremens Niclas Füllkrug über einen Platz im deutschen WM-Kader freuen. Der erst 17 Jahre alte Moukoko hat noch kein Länderspiel für die A-Nationalmannschaft bestritten, konnte in dieser Saison aber bereits sechs Tore und vier Vorlagen in 13 Spielen Bundesligaspielen beisteuern. Auch Füllkrug belohnte seine starken Leistungen in dieser Saison (zehn Tore in 13 Spielen) mit einer Nominierung.

Sein Comeback in der Nationalmannschaft wird Mario Götze feiern. Der Profi von Eintracht Frankfurt schoss Deutschland 2014 im Finale gegen Argentinien zum WM-Titel in Brasilien.

Reus und Hummels fehlen

Dagegen musste Dortmunds Kapitän Marco Reus erneut das WM-Aus verkraften. Eine Sprunggelenksverletzung verhinderte eine Nominierung des Offensivspielers, der damit vom Pech verfolgt bleibt und nach den Weltmeisterschaften 2014 und den Europameisterschaften 2016 und 2021 bereits sein viertes großes Turnier verpasst. Auch Mannschaftskollege Mats Hummels wurde nicht berücksichtigt. Der 33 Jahre alte Innenverteidiger gehörte 2014 in Brasilien zum Weltmeisterteam des damaligen Bundestrainers Joachim Löw.

WM-Start am 20. November

Das Lusail Stadium in Doha, Austragungsort des Endspiels der Fußball-WM in Katar. Bildrechte: IMAGO / Laci Perenyi Die vielfach kritisierte WM im Wüstenstaat Katar beginnt am 20. November mit dem Eröffnungsspiel zwischen Katar und Ecuador. Deutschland bestreitet sein erstes Vorrundenspiel am 23. November gegen Japan. Weitere Gegner sind Spanien, WM-Sieger von 2010, am 27. November und Costa Rica am 1. Dezember. Das Finale steigt am 18. Dezember im Lusail Stadium, nördlich der Hauptstadt Doha. Titelverteidiger ist Frankreich.